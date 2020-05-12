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غلق مكتب شركة الانتاج الهندية T-Series بعد إصابة أحد العاملين بها بكورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:40 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


أغلق مكتب شركة الإنتاج التليفزيوني والسينمائي الهندية الشهيرة T-Series بعد اكتشاف اصابة أحد العاملين بها بفيروس كورونا المستجد.

وحسبما ذكر موقع "إنديا توداي"، فإن المكتب الذي أغلق من الشركة بمقره بمدينة "أندهري"، بمدينة مومباي الهندية، وأشرف على اغلاقه السلطات المختصة بالهند.

ذلك في الوقت نفسه الذي كانت قد أعلنت به نقابة المنتجون بالهند، عن شروط العودة التدريجية للحياة بصناعة السينما بالهند، بداية من شهر يونيو القادم.

وأوضح الموقع أن المصاب بكورونا كان واحدا من النقاد والمراجعون الفنيين للأعمال السينمائية والدرامية التي تعرض على الشركة.

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