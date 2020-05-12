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التفاصيل الأخيرة في صفقة انتقال لاوتارو مارتينيز لبرشلونة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:43 ص
لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز
علي ماهر حلمي
اقترب المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي من الانضمام لصفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد أن اقترب الطرفان من إتمام الصفقة.

وقالت صحيفة سبورت الاسبانية أن ادارة البارسا بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي تتطلع للقيام بتوقيع واحد كبير فقط خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي هو أولوية النادي الكتالوني لتعزيز خط الهجوم في الموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة أن نادي برشلونة يريد وضع لاعب في هذه العملية بالإضافة إلي مقابل مادي حيث يتعامل البارسا مع كثير من الاسماء لديه، لأن هناك 4 أو 5 لاعبين فقط في البارسا لا يمسون.

ومن ضمن اللاعبين المرشحين في الدخول في الصفقة هم اللاعب الدولي التشيلي ارتورو فيدال بالإضافة إلي المدافع الدولي الفرنسي صامويل اومتيتي واللاعب الدولي البرازيلي آرثر ميلو.

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