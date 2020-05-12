الأهلي يواجه منافسة صعبة لحسم صفقة نجم صن داونز

يواجه الأهلي الفترة الأخيرة منافسة قوية للتعاقد مع واحد من نجوم نادي صن داونز الجنوب إفريقي خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وكان الأهلي أظهر اهتماما شديدا بضم الأوروجواياني جاستون سيرينو نجم صن داونز في الصيف القادم لتدعيم خط الهجوم في الفريق.





وأكد إيدسون جواو وكيل أعمال سيرينو أن اللاعب يملك عروض من أندية سعودية وأندية أوروبية بخلاف عرض الأهلي.





وأشار وكيل أعمال سيرنيو أنه سيتم دراسة كل العروض المقدمة إلى اللاعب الفترة القادمة لإختيار الأفضل بالنسبة له في الموسم القادم.











