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عبد الرحمن هاني: تجربتي في مسلسل "النهاية" مرضية

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 09:28 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
أعرب الفنان عبد الرحمن هاني عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف قائلاً: "كانت تجربة جميلة ومرضية بالنسبة لي والكاست بالكامل رائع بدون مبالغة وعلى رأسهم المخرج ياسر سامي فهو يهتم بأدواته كمخرج بشكل جيد جداً ومهتم بكافة التفاصيل وكذلك الأساتذة مساعديه تامر وطعيمة".

وتابع في تصريح خاص لـ'الفجر الفني' قائلاً: "أما عن مدير التصوير الاستاذ حسام فلا يوجد كلام يوفيه حقه، وأجسد شخصية علي الجوهري مع النجم الرائع الجميل محمود عبد المغني وأحب أن أوجه له الشكر على روحه الجميلة في موقع التصوير".

وأضاف: "تم ترشيحي للمسلسل بعد تخرجي من ورشة استوديو الممثل ( منهج ميزنر السينمائي)، ومشرفها الفنان الرائع الدكتور حسام داغر".

واستكمل: "بعد عدة حلقات سيعود المسلسل فلاش باك للعصر الحديث لا يضاح تفاصيل مهمة الشخصية ضمن هذه الأحداث".

واختتم حديثه قائلا: "أستعد لأعمال جديدة خلال الفترة المقبلة سوف أستكمل الفيلم القصير شقوق للدكتور حسام داغر".

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، حسام داغر، محمد جمعة، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.

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