جلسة بين نجم الزمالك ووكيله تحسم مستقبله

يعقد أشرف بن شرقي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع وكيله من أجل مناقشة العروض التي أتته في الفترة الأخيرة.

وكشفت صحيفة "المنتخب المغربية"، أن المغربي أشرف بن شرقي لاعب القلعة البيضاء، أصبح في حيرة من أمره بين العودة إلى الدوريات الأوروبية أو البقاء في فريقه.

وأضافت: "اللاعب سيعقد جلسة مع وكيله، بالساعات المقبلة، من أجل حسم مستقبله مباشرة بعد انتهاء أزمة كورونا، والتي أوقفت النشاط الرياضي".

ومد الاتحاد المصري تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من نهاية شهر أبريل حتى منتصف مايو تماشيا مع قرارات السيد رئيس الوزراء في هذا الشأن والتي بدأت منذ بداية حملة مواجهة فيروس كورونا في مارس الماضي.