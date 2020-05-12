شروط سان جيرمان للتخلي عن نيمار

كشفت صحيفة «كالشيو ميركاتو» الإيطالية أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان اشترط دخول كلا من البرازيلي أرثر ميلو والهولندي فيرنكي دي يونج لاعبا خط الوسط في صفقة انتقال عودة نيمار دا سيلفا مرة أخرى للبارسا.





وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن نادي باريس سان جيرمان وضع إدارة نادي برشلونة في موقف صعب، خاصة وأن دي يونج لاعب صغير السن ويعمتد عليه المدرب كيكي ستيين.





وأشارت الصحيفة إلى أن دي يونج يعد من عناصر برشلونة مستقبلا كما أنه يعد خليفة لسيرجيو بوسكيتس نجم وسط وسط الفريق، كما هناك صعوبة في الاستغناء عن أرثر لعدم رغبته في الرحيل عن صفوف البلوجرانا.





وارتبط البرازيلي نيمار منذ فترة طويلة بالعودة مجددا إلى برشلونة بعد 3 سنوات من الرحيل عن الفريق فى صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو للفريق الباريسي.



