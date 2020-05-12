أسماء جلال: شاركت في "لعبة النسيان" لهذا السبب.. وأنتظر تصوير "حكايات بنات" الجزء الخامس

وإليكم نص الحوار ..



ما الذي جذبكِ للمشارك في مسلسل لعبة النسيان؟



جذبني أن فريق العمل مهتم بعمل شيء جيد وجميعهم محترفين كثيرا , والمنتج محمد سري هو من عرض عليا المشاركة بالمسلسل وأنا أكن له مكانة خاصة منذ أول عمل يجمعنا وهو مسلسل "كأنه إمبارح" بالإضافة إلي أن دينا الشربيني من الفنانات المجتهدات والتي يرغب الجميع في العمل معها , فجميع أعمالها دائما ما تحقق نجاح كبير لأنها تحتوي علي قصص جميلة ومكتوبة بشكل جيد وتمثيل رائع لذلك أريد أن أكون جزء من هذا النجاح .



كيف كانت كواليس العمل؟



كواليس العمل كانت رائعة ولكنها اختلفت بسبب أجواء فيروس كورونا فالجميع يشعر بالقلق ولكننا كنا نتبع الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع العدوي من تعقيم وارتداء الكمامات حرصا علي صحة فريق العمل .



كيف تقييمين تجربتك بمسلسل لعبة النسيان؟



تجربة لذيذة وفريدة واتمني أن أكررها ودينا الشربيني من الممثلات المميزة وأنا أحب تمثيلها فتمثيلها طبيعي وأي شحص يحب أن يتعلم منها ويستفيد من خبراتها .



هل انتهيتِ من تصوير مشاهدك؟



مازلت أواصل تصوير مشاهدي بالمسلسل ولكن أوشكت علي انتهاء التصوير .



كيف كانت ردود الأفعال حول المسلسل؟



ردود الأفعال كانت جميلة وظهر ذلك في حجم التفاعل الذي حققته الحلقات علي السوشيال ميديا وإشادة الجمهور بفكرة وأحداث لمسلسل .



حدثينا عن تجربتك بمسلسل "حكايات بنات الجزء الرابع " وهل أضافت لمسيرتك الفنية ؟



تجربة كانت مهمة وأضافت لمسيرتي لأن كل شيء يضيف لمسيرتنا الفنية ونكتسب مع الوقت منها خبرات بالإضافة إلي أن توقيت عرض المسلسل كان مناسب وأخذ حقه في المشاهدة .



هل توقعتي النجاح الذي حففه مسلسل "حكايات بنات 4 " ؟



بالفعل توقعت نجاح المسلسل بسبب كتابة السيناريو بشكل جيد وطاقم العمل كان يعمل بشكل جيد لتقديم ـفضل ما عنده ولكن النجاح الذي حققه المسلسل أكبر مما توقعت .



هل كان لديكي تخوف من ردود أفعال الجمهور عدم تقبلهم لأبطال جدد لمسلسل حكايات بنات عن الأجزاء السابقة ؟



أكيد كنت خايفة من ردود فعل الجمهور ؛ لأن الناس لا تتقبل لتغيير بسهولة والموضوع كان مقلق لأني جميع الأبطال مختلفين عن الأجزاء الثلاثة السابقة وليست بطلة او اثنين.



شخصية "جميلة" التي تجسيديها في "حكايات بنات 4 "كانت مهتمة بشكل رهيب بالسوشيال ميديا هل انتي في الحقيقة كذلك .. وكيف تتعاملي مع الإنتقادات التي توجهك إليكي من خلالها ؟



في الحقيقة أنا مهتمة بالسوشيال ميديا لمعرفة الأخبار في العموم والتريندات ومعرفة أراء الجمهور في الأعمال التي أقدمها وليس بنفس اهتمام جميلة في المسلسل فأحيانا أكون منعزلة وأغلق موبايلي وأبتعد عن السوشيال ميديا .



وبالنسبة للإنتقادات هذا شيء عادي بالنسبالي لأني اعتادت أن الناس مهما حصل هينتقدوكي , ممكن أحيانا يكون عندهم حق والعمل لا يليق بيهم وفي كل الأحوال حبا في الإنتقاد لا يعني لي شيء لأني مدركة أن الشخص الذي ينتقد حبا في الإنتقاد " من باب أنه يأذيكي نفسيا" أتجاهله ؛ لكن الإنتقاد إني شخص يعبر عن رايه بشكل بناء أتقبل انتقاده .



هل سنرى جزء خامس لمسلسل حكايات بنات ؟



بالفعل يوجد جزء خامس من مسلسل حكايات بنات ولكن لا أعلم متي سنبدأ تصوير هذا الجزء .



هل تشغلك المقارنة بينكي وبين الزميلات من جيلك ؟



لا تشغلني المقارنة إطلاقا ولو قمت بعمل ذلك لا يمكنني الوصول لشيء ؛ ولكن كل اهتمامي أن أقدم أدوار جديدة بشكل مختلف والعمل علي تطوير إمكانياتي وأن أسعي للنجاح , فالمقارنة بشكل عام في الحياة شيء مرهق ومتعب .



هل لديكي أصدقاء في الوسط الفني.. ومن أقربهم ؟



نعم لدي أصدقاء في الوسط الفني وأقربهم هدي المفتي ومريم الخشت .



مع من من فنانين الزمن الجميل كنتي تتمني العمل معهم ؟



اتمني العمل مع نخبة من الفنانين منهم " رشدي أباظة، أحمد مظهر، سعاد حسني، شادية، وفاتن حمامة "



ما هو طموح أسماء جلال في مجال التمثيل ؟



طموحي أن أقدم أن مختلفة وفي أي عمل أترك بصمة وأحافظ على مصدقيتي لدي الجمهور .



ما الشخصية التي تحلمين بتجسيدها ؟



أتمني تقديم شخصية تاريخية أو كرتونية وأعمال فريدة تبهر الجمهور .



هل عرض عليكي عمل ورفضتيه وندمتي عليكي بعد ذلك؟



اتعرض عليا عمل ورفضته ولكن لم أندم عليه لأني لا أحب الندم في حياتي الطبيعية , لأن أي تجربة بمر بيها في حياتي بتعلم منها فبحاول أتجنب الندم ؛ ولكن أشعر بأن كل اختياراتي صحيحة والأعمال التي قمت برفضها لم تكن مناسبة .



ما رأيك في المنافسة الرمضانية هذا العام ؟



المنافسة قوية هذا العام ورأي يوجد أعمال قيمة ويجب أن يكون هناك سباق بينها وأعمال أخري لم يحالفها الحظ.

تعد الفنانة الشابة أسماء جلال من الوجوه التي أثبتت تواجدها علي الساحة الفنية وقدمت أعمالًا عديدة للشاشة مع أسماء كثيرة من النجوم، وتشارك في سباق رمضان الحالي في مسلسل "لعبة النسيان" للنجمة دينا الشربيني.والتقى "الفجر الفني" مع لفنانة أسماء جلال لتتحدث عن تجربتها بمسلسل لعبة النسيان وكواليس العمل وردود أفعال الجمهور ورأيها بالمنافسة الرمضانية هذا العام وطموحها بمجال الفن