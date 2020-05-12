نيكول كيدمان تتحول إلى قطة

قالت النجمة الأسترالية نيكول كيدمان إن ابنتها (فيث) أثبتت أنها فنانة كبيرة ورسمت لها لوحة كبيرة علقتها في الصالون، وحوَّلتها في اللوحة إلى قطة محاطة باللون البرتقالي.

من جانب آخر، أعربت كيدمان عن أسفها، لأنها بعيدة عن أمها جانيل التي تعيش في سيدني، ولذلك لم تتمكن من تهنئتها بنفسها في عيد الأم لظروف الحجر الصحي، منوهة بأن ذلك أكثر ما يؤلمها، إلى جانب ابتعادها عن أولادها الآخرين من زوجها السابق توم كروز، وهما: إيزابيللا وكونور.

وأضافت كيدمان: "كنت أحب أن أتناول معها كوباً من الشاي، وأجلس معها في الشرفة، ونتحدث عن الحياة، وأطلب منها النصيحة، أفتقد لمسة أمي".

وأوضحت أنها تقضي أوقات العزل مع زوجها وممارسة أنشطة مع طفليها، مثل: الاستماع للموسيقى وعزف البيانو والرسم.



