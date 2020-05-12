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"النحاس" يطلب ضم نجم الأهلي

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:03 ص
الاهلي
الاهلي
يدرس مسئولو المقاولون العرب الدخول في مفاوضات رسمية لضم نجم الأهلي أحمد ياسر ريان في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويسعي الذئاب والذى يقوده المدير الفنى عماد النحاس لضم مهاجم الأهلي المُعار لفريق الجونة أحمد ياسر ريان خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لدعم الفريق هجوميًا.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني ببطولة الدوري المصري هذا الموسم خلف النادي الأهلي ويأمل فى العودة للمشاركة فى البطولات الإفريقية.

وشارك أحمد ياسر ريان مع الجونة في 16 لقاء وتمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة هدف، كما خاض مباراة بكأس مصر.

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