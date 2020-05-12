Advertisements

عمان تعلن تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 09:47 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الإصابات يصل إلى 3721، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

 

وفي وقت سابق سجلت وزارة الصحة العمانية، 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا،  بينما وصل إجمالي الوفيات 10، وعدد المتعافين إلى 364.

 

واتخذت السلطات العمانية، إجراءات صارمة في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا، حيث عزلت العاصمة مسقط كلياً عن المحافظات الأخرى حتى 22 إبريل، ومنع الدخول إليها والخروج منها باستثناء المواد التموينية والأطقم الطبية.

 

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

 

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا سلطنة عمان إصابة بفيروس كورونا

أخبار تهمك

مصر تحقق نجاحا في علاج كورونا (فيديو)

منذ ساعتين

عاجل.. التعليم تزف بشرى سارة لـ628 مدرسة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

خبير اقتصادي يكشف حقيقة انخفاض رواتب الموظفين بعد العيد

منذ يوم

ظاهرة غريبة تجتاح البلاد خلال الفترة المقبلة.. الأرصاد تحذر

منذ حوالي 14 ساعة

احذروا.. هذه الكمامات لا تقي من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ ساعة

عاجل.. MBC تحذر من صفحات مُزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لمسابقات ومشاريع وهمية

منذ حوالي 13 ساعة

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

منذ يوم

شروط سان جيرمان للتخلي عن نيمار

منذ 39 دقيقة

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

منذ يوم

صفقة تبادلية تقرب الأهلي من "الزئبقي" الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب يكشف كذب الإخوان.. ويؤكد: "استغلوا ابني" (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

منذ حوالي 12 ساعة

بعد تأثيرها على الجمهور لدرجة البكاء.. معلومات لا تعرفها عن ابنة محمد رمضان في "البرنس"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "التعليم" تحسم الجدل وتعلن رسميا موعد التقديم لرياض الأطفال

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

عُمان تسجل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سلطنة عمان تقرر إغلاق العاصمة مسقط بسبب انتشار كورونا

سلطنة عمان تسجل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سلطنة عمان تسجل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الكويتية تسجل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا

الصحة الكويتية: تعافي 206 من المصابين بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:38 ص

احذروا.. هذه الكمامات لا تقي من الإصابة بكورونا (فيديو)

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

10:14 م

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

11:32 م

مصر تحقق نجاحا في علاج كورونا (فيديو)

08:40 ص

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

11:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟