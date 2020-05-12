دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان | ننشر لكم دعاء يوم 19 رمضان 2020/1441 وفضله وثوابه وافضل الادعية المستجابة (ramadan 2020/1441) 

دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان | ننشر لكم دعاء يوم 19 رمضان 2020/1441 و فضله وثوابه وافضل الادعية المستجابة (ramadan 2020/1441)





دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان | ننشر لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، اليوم الثلاثاء الموافق 12/5/2020، دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان ، حيث يبحث جميع المسلمون في هذه الأيام الفضيلة من شهر رمضان المعظم عن (ادعية 19 رمضان 1441)، الذين يستغلون الشهر الفضيل بالدعاء والقيام والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى.





ومع اقتراب ليالي القدر، نحاول جاهدين أن نجلب لكم متابعينا المزيد من الأدعية المأثورة التي وردت في الكتاب والسنة، ليستفيد منها المسلم خلال هذه الأيام المفترجة الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى.





تبدأ ليالي العشر الأوخر من يوم 19 رمضان 1441، وتبدأ معاها ليالي القدر وصلاة القيام وتزداد في هذه الايام كثرة التضرع لله لما فيها من خير كثير وفضل وثواب عظيم.





دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان

يستطيع المسلم عند الوقوف بين ايدي الله يطلب له جميع ماتجول به نفسه بدون صياغة معينة وان يلح بالدعاء فالله يحب عبده اللحوح في التقرب منه وبامكانه ان يقول الدعاء كما في خاطره وان يستعين بهذه الادعية المليئة بالخشوع .





- (اللَّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّي بِبَرَكَاتِهِ، وَ سَهِّلْ سَبِيلِي إِلَى خَيْرَاتِهِ، وَ لَا تَحْرِمْنِي قَبُولَ حَسَنَاتِهِ، يَا هَادِياً إِلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ).





- ( اللَّهُمَّ نَبِّهْنِي فِيهِ لِبَرَكَاتِ أَسْحَارِهِ، وَ نَوِّرْ قَلْبِي بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ، وَ خُذْ بِكُلِّ أَعْضَائِي إِلَى اتِّبَاعِ آثَارِهِ، يَا مُنَوِّرَ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ).





ثواب دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان

- ( مَنْ دَعَا بِهِ اسْتَغْفَرَ لَهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَدَعَوْا لَهُ).





دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان 2020/1441

- ( اللهم زيني فيه بالستر والعفاف واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف واحملني فيه علي العدل والإنصاف وأمني فيه من كل ما أخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين).





- ( اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال،واقضي لي فيه الحوائج والأمال، يا من لا يحتاج الي التفسير والسؤال، يا عالما بما في صدور العالمين صلي على محمد وعلى آله الطاهرين).





- ( اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ الفائِزينَ لَدَيْكَ الْمُقَرَّبينَ َإليك وزَحْزِحْنى فيهِ عنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ).



