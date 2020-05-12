Advertisements

هيثم شاكر: كنت خايف من عرض "حب عمري" في السباق الرمضاني

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:09 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
حل الفنان هيثم شاكر ضيف الإعلامية إنجي علي في برنامج "فنان من البيت" والذي يبث علي نجوم إف إم وتحدث عن مسلسل حب عمري.

أعرب هيثم شاكر عن النجاح الذي حققه المسلسل والذي يخوض به السباق الرمضاني هذا العام , وأضاف أنه في البداية كان يشعر بالخوف والقلق لعرض مسلسل "حب عمري" في ظل تلك المنافسة القوية ولكن بعد انتهاء التصوير والمونتاج ومشاهدة بعض الحلقات توقعت نجاح المسلسل .

وأشار أن ما جذبه للمشاركة في المسلسل أن قصته رائعة تدور قصته حول علاقة رومانسية بفي إطار عائلي , بالإضافة إلي جودة السيناريو.  

وأوضح أن نجله سيظهر في الحلقات القادمة من المسلسل ويجسد شخصيته وهو طفل وتابع أن المخرج عبدالعزيز حشاد هو من قام بترشيحه لوجود شبه كبير بينهما .

واستكمل حديثه بأن أغنية تتر المسلسل كان محتفظ بها منذ أربعة أعوام كلمات أمير طعيمة والحان رامي جمال ولكن قمت بشرائها .

مسلسل تدور أحداثه في قالب رومانسي حول قصة حب لفتاة صغيرة تتمرد على حب عمرها وتصطدم بواقع الحياة، لتتصاعد الأحداث حول مصير هذا الحب، فهل سيتحدى الظروف المحيطة وينتهي بالارتباط أم سيفشل؟.

"حب عمري" يعد البطولة المطلقة الأولى للنجم هيثم شاكر، ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين منهم سهر الصايغ وسامح الصريطي ومنة فضالي وحنان سليمان ومحمد عادل وتامر فرج ومحمد مهران وديانا هشام وأماني كامل وأحمد كرارة وحمادة بركات، والعمل من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج عبد العزيز حشاد.

أخبار تهمك

عاجل.. MBC تحذر من صفحات مُزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لمسابقات ومشاريع وهمية

منذ حوالي 13 ساعة

ظاهرة غريبة تجتاح البلاد خلال الفترة المقبلة.. الأرصاد تحذر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

بعد تأثيرها على الجمهور لدرجة البكاء.. معلومات لا تعرفها عن ابنة محمد رمضان في "البرنس"

منذ حوالي 7 ساعات

خبير اقتصادي يكشف حقيقة انخفاض رواتب الموظفين بعد العيد

منذ يوم

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

منذ يوم

عمرو أديب يكشف كذب الإخوان.. ويؤكد: "استغلوا ابني" (فيديو)

منذ يوم

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

شروط سان جيرمان للتخلي عن نيمار

منذ 40 دقيقة

مصر تحقق نجاحا في علاج كورونا (فيديو)

منذ ساعتين

احذروا.. هذه الكمامات لا تقي من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ ساعة

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "التعليم" تحسم الجدل وتعلن رسميا موعد التقديم لرياض الأطفال

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. التعليم تزف بشرى سارة لـ628 مدرسة

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

منذ يوم

صفقة تبادلية تقرب الأهلي من "الزئبقي" الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:38 ص

احذروا.. هذه الكمامات لا تقي من الإصابة بكورونا (فيديو)

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

10:14 م

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

11:32 م

مصر تحقق نجاحا في علاج كورونا (فيديو)

08:40 ص

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

11:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟