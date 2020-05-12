هيثم شاكر: كنت خايف من عرض "حب عمري" في السباق الرمضاني

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حل الفنان هيثم شاكر ضيف الإعلامية إنجي علي في برنامج "فنان من البيت" والذي يبث علي نجوم إف إم وتحدث عن مسلسل حب عمري.



أعرب هيثم شاكر عن النجاح الذي حققه المسلسل والذي يخوض به السباق الرمضاني هذا العام , وأضاف أنه في البداية كان يشعر بالخوف والقلق لعرض مسلسل "حب عمري" في ظل تلك المنافسة القوية ولكن بعد انتهاء التصوير والمونتاج ومشاهدة بعض الحلقات توقعت نجاح المسلسل .



وأشار أن ما جذبه للمشاركة في المسلسل أن قصته رائعة تدور قصته حول علاقة رومانسية بفي إطار عائلي , بالإضافة إلي جودة السيناريو.



وأوضح أن نجله سيظهر في الحلقات القادمة من المسلسل ويجسد شخصيته وهو طفل وتابع أن المخرج عبدالعزيز حشاد هو من قام بترشيحه لوجود شبه كبير بينهما .



واستكمل حديثه بأن أغنية تتر المسلسل كان محتفظ بها منذ أربعة أعوام كلمات أمير طعيمة والحان رامي جمال ولكن قمت بشرائها .



مسلسل تدور أحداثه في قالب رومانسي حول قصة حب لفتاة صغيرة تتمرد على حب عمرها وتصطدم بواقع الحياة، لتتصاعد الأحداث حول مصير هذا الحب، فهل سيتحدى الظروف المحيطة وينتهي بالارتباط أم سيفشل؟.



"حب عمري" يعد البطولة المطلقة الأولى للنجم هيثم شاكر، ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين منهم سهر الصايغ وسامح الصريطي ومنة فضالي وحنان سليمان ومحمد عادل وتامر فرج ومحمد مهران وديانا هشام وأماني كامل وأحمد كرارة وحمادة بركات، والعمل من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج عبد العزيز حشاد.