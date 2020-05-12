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وقف عرض مسلسل "مخرج 7" واستبداله بهذا المسلسل

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:08 ص
بوابة الفجر

تبدأ قناة mbc ابتداء من الجمعة المقبلة المسلسل الكويتي الشهير "درب الزلق" عوضا عن مسلسل "مخرج 7"، وذلك بسبب وقف تصوير "مخرج 7" في ظل أزمة كورونا، فلم تكتمل حلقاته الثلاثين وتوقف تصويره على 20 حلقة .

وحظي الإعلان بعرض مسلسل "درب الزلق" بدلا من "مخرج 7" بترحيب واسع بين المتابعين، خاصة أن المسلسل الأخير الذي يؤدي بطولته الفنان ناصر القصبي قد تعرض لانتقادات واسعة منذ بدء عرضه.

"درب الزلق" مسلسلا كويتيا كوميديا، يعد من أشهر وأبرز المسلسلات الخليجية والعربية التي عرضت في أغلب محطات التلفزيون العربية، من إنتاج سنة 1977، من بطولة الفنان عبدالحسين عبدالرضا، خالد النفيسي، سعد الفرج، عبدالعزيز النمش وعلي المفيدي، ومن إخراج حمدي فريد، وتأليف عبد الأمير التركي.

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