Jerry stiller | وفاة الممثل الكوميدي "جيري ستيلر" عن عمر 92 عاما (اعرف أبرز المعلومات عنه)

توفي الممثل الأمريكي الكوميدي Jerry stiller جيري ستيلر، الذي اشتهر بدور والد "جورج كوستانزا" في مسلسل "ساينفلد" التلفزيوني، أمس الإثنين الموافق 11/5/2020، عن عمر يناهز الـ92 عامًا، وذلك وفقًا لما أعلنه نجله "بن ستيلر".





وقال " بن ستيلر" نجل Jerry stiller في تغريدة له عبر حسابة الشخصي بموقع "تويتر": "يحزنني أن أخبركم أن والدي قد رحل، وكانت وفاته طبيعية"، واصفًا والده بأنه: "أب عظيم وزوج متفان".





من هو الممثل الأمريكي Jerry stiller؟

ولد الفنان الكوميدي الكبير Jerry stiller في نيويورك عام 1927م، وقضى عدة سنوات في فرقة كوميدية مع زوجته "آن ميرا" التي رحلت في عام 2015، وكان من بين أدواره الأخرى دور "آرثر سبونر" في مسلسل "ملك الملكات".





وظهر Jerry stiller مع نجله "بن" في العديد من الأفلام الكوميدية التي لها بصمة واضحة مثل "زولاندر" و "زولاندر 2" و "هارت بريك كيد".





وشارك Jerry stiller في فيلم "هير سبراي" الأصلي عام 1988، وفي نسخة المسرحية الموسيقية المأخوذة عن الفيلم عام 2007، وسيتذكره الكثيرون بسبب دوره "كوالد جيسون ألكزاندر"، وهو دور لعبه لمدة 6 سنوات.





وكان قد تم ترشح Jerry stiller لجائزة "برايم تايم إيمي" في عام 1997، عن دور "فرانك كوستانزا" المشاكس في عام 1997، وكان الدور قد أوكل "لجون راندولف" لكن " Jerry stiller" أخذ الدور بعد ظهور الأول في حلقة واحدة.





وقال Jerry stiller: "لن أنسى كيف أحاط بي الممثلون في اليوم الأول للتصوير، ليتمنوا لي النجاح. كانوا يقدمون لي الحماية والتشجيع. منذ ذلك اليوم عشت أفضل أيام حياتي كممثل".





وكان Jerry stiller قد التقى "ميرا" فيمدينة نيويورك في عام 1953 أثناء التمثيل، وتزوجا في العام التالي، وجاء الزوجان إلى الولايات المتحدة وقدما 30 عرضًا من "برنامج إد سوليفان الاستعراضي"، وهو قمة برامج المنوعات في تلفزيون "سي بي إس".



