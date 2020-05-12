الأرصاد: مقبلون على أكثر أيام السنة حرارة هذه الأيام (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد حاليا النصف الثاني من فصل الربيع، وهو أكثر سخونة من النصف الأول، فضلا على أنه يسجل به أعلى درجات حرارة على مدار العام كله.





وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن درجات الحرارة الصغرى بدأت ترتفع تدريجيا، حيث ستتجاوز 20 درجة مع نهاية الأسبوع، موضحا أن ارتداء الملابس الصيفية طبيعي حاليا.





وحذر مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، من استخدام المراوح والتكيفات خاصة أثناء فترات النوم، حيث أن درجة الرطوبة لم ترتفع بشكل كبير.





ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 11 مايو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الثلاثاء نهارًا





- شبورة صباحًا، وطقس حار على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- شبورة صباحًا تكون كثيفة على بعض المناطق، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس مشمس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.





طقس الثلاثاء ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على جنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.





الوصف الفني لخرائط الطقس

يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط، يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.





وكانت كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد اعتبارا من الإثنين وحتى مطلع الأسبوع المقبل.





وأشارت "إيمان"، خلال تصريحات سابقة، إلى أن درجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو 5 درجات، حيث ستتراوح درجة الحرارة بدءا من الثلاثاء ما بين 34 و35 درجة.



