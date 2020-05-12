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الطفلة فريدة حسام تكشف كواليس المشهد الذي أبكى الجميع في مسلسل "البرنس"

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:22 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

أحدثت الطفلة فريدة حسام ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد عرض الحلقة الـ18 من مسلسل "البرنس".

وتحدثت فريدة حسام في لقائها ببرنامج "extera news"عن كواليس بكائها بعدما قام "فتحي" أحمد زاهر بتركها في أحد مواقف الميكروباصات حيث قالت أنها كانت تقوم بالبكاء بالفعل لأن والدتها لأنها شعرت بنفس الشعور لأن والدتها ام تكن معها،لافتة إلى أنها تقوم بحفظ المشاهد الخاصة بها في عشر دقائق، حيث قالت :"بحفظ الكلام أنا وماما ومبقعدش كتير، بحفظ في عشر دقائق"،لافتة إلى أنها اكتسبت حب التمثيل من والدتها :"عشان ماما بتحب التمثيل فأنا بحبه".

يُشار أن مسلسل"البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل.

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