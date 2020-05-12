بعد نجاح مشهد بكائها.. الطفلة فريدة حسام: محمد رمضان قال عليا "برنسيسة"









أوضحت الطفلة فريدة حسام كواليس لقائها بالفنان محمد رمضان خلال تصوير مشاهدها في مسلسل "البرنس"، لافتة أنه كان أول من قابلته عقب دخولها للوكيشن.تحدثت الطفلة فريدة حسام خلال لقائها في برنامج "extera news" أن الفنان محمد رمضان فور لقائه بها لقبها بـ"برنسيسة"، لافتة إلى سعادتها الكبيرة بالمشاركة في مسلسل "البرنس"،وأنها تشعر بسعادة كبيرة فور مشاهدتها لجميع الأبطال،حيث قالت :"ببقى فرحانة وأنا بتفرج على كل الممثلين".وكانت فريدة قد أحدثت ضجة كبيرة أمس عقب ترك" فتحي"أحمد أحمد زاهر لها في أحد مواقف الميكروباصات بعدما أجبر والدها على التنازل عن ميراثه مقابل عدم إيذائها.يُشار أن مسلسل"البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل.