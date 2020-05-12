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بعد عرض مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 18.. كريم فهمي يتصدر تريند تويتر

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:27 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
أحتل الفنان كريم فهمي، قائمة تريندات موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد عرض الحلقة 18 خلال الساعات القليلة الماضية.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج كريم فهمي، وذلك بسبب مشاهد الرومانسية التي تجمع بينه وبين الفنانة ياسمين عبد العزيز في مسلسل "ونحب تاني ليه".


وجاءت تعليقات رواد مواقع التواصل الأجتماعي كالتالي، "هو كريم جايب كمية الكاريزما والقبول دي من فين حقيقي؟" وأضاف آخر"أنا محتاجة مراد السوفي في حياتي والله".


مسلسل "ونحب تاني ليه" تدور أحداثة في إطار أجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وتارا عماد وعماد رشاد.

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