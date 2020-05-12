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روسيا تسجل 10899 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:26 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في روسيا، اليوم الثلاثاء، 10899 إصابة جديدة بفيروس كورونا و107 وفيات خلال 24 ساعة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.


وكانت السلطات الإسبانية، قررت وضع كل القادمين من الخارج اعتبارا من 15 مايو في حجر صحي لمدة أسبوعين، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، السلطات الصحية في إسبانيا أعلنت تسجيل 143 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

 

وكشفت السلطات الصحية الإسبانية، أن أول حالة مصابة بفيروس كورونا، ظهرت داخل احد أندية الدوري الاسباني خلال فترة خضوع جميع الفرق للفحوصات ضد فيروس كورونا.


وكانت آخر إحصائيات فيروس كورونا حول العالم، سجلت مليوني و184 ألف و784 إصابة، بينما وصل عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم إلى 553.260 حالة، مقابل 146.899 حالة وفاة.

 

وقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بمجموع 678.210 حالة، ويليها إسبانيا بـ 184.948 حالة، وفي المركز الثالث جاءت إيطاليا بـ 168.941 حالة، وتواجدت فرنسا في المركز الرابع بـ 165.027 حالة إصابة، بينما جاءت ألمانيا في المركز الخامس بإجمالي 137.698 حالة.


وأما بالنسبة لأعداد وفيات فيروس كورونا في الدول الأوروبية، تصدرت أمريكا المرتبة الأولى بإجمالي 34.641 شخصًا، ويليها إيطاليا بـ 22.170 حالة، وفي المرتبة الثالثة جاءت إسبانيا بـ 19.315 حالة، وفي المركز الرابع تواجدت فرنسا بـ 17.920 حالة وفاة، وختامًا في المركز الخامس جاءت بريطانيا بمجموع 13.729 حالة.

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