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غدا ذروة الموجة الحارة.. 7 نصائح لتجنب العطش وقت الصيام

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:32 ص
أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
ساعات قليلة وتبدأ زروة الموجة الحارة التي بدأت أمس الإتنين، ومن المقرر أن تصل إلى زروتها غدا الأربعاء، حسب تصريحات مسئولي هيئة الأرصاد الجوية.

وتستمر الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع، تصل درجات الحرارة لـ 38 درجة بالقاهرة و40 و41 درجة جنوبا، حيث ترتفع درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات عن قيمتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من كل عام.

كما أن نسب الرطوبة في مختلف محافظات الجمهورية ستتزايد بشكل تدريجي، لكن انخفاض درجات الحرارة ليلًا سيقلل من الإحساس بارتفاع تلك الرطوبة.

وهناك بعض عدة طرق يمكن اتباعها لتجنب الشعور بالعطش خلال الصيام في رمضان، تقدمها "الفجر" في السطور التالية:

- يفضل تناول من 8 لـ 12 أكواب مياه في الفترة بين الإفطار والسحور حتى يرتوي الجسم بالمياة ويأخذ كفايته فلا يشعر الإنسان بالعطش نهارا.

- تناول كوب من الزبادي في وجبة السحور فله مفعول السحر في مكافحة الإحساس بالعطش خلال وقت الصيام.

- هناك مشروبات يجب تناولها في الوقت بين الإفطار والسحور أيضا على رأسها مشروب العرقسوس والتمر هندي الطبيعي ولكن لا يجب الإسراف في شربهم.

- هناك فواكه وخضروات يجب تناولها في جبتي الإفطار والسحور أو بعدهما وهم الخضراوات الورقية التي تحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف، كالخس والكابوتشي، والبقدونس، والجرجير، والموز والمشمش.

- ابتعد عن عن الأغذية المحفوظة والمصنة والمقلية، وكذلك تجنب المشروبات الغازية والقهوة والشاي، وكذلك المخللات والأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الأملاح.

- كما يجب تجنب السكريات بشكل عام والحلويات خاصة في وجبة السحور، لأن السكريات تزيد من الشعور بالعطش.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، توقعت أن بسود طقس، اليوم الثلاثاء، حار نهارا ومائل للبرودة ليلا، وتصل الحرارة لـ35 درجة في القاهرة الكبرى، على أن يكون الطقس في الوجه البحري حار نهارا ومائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة وتنشط أحيانا.

وتضمنت التوقعات أن يسود على السواحل طقس مائل للحرارة نهارا وبارد ليلا والرياح معتدلة، وفي صعيد مصر، يكون الطقس مشمس نهارا ولطيف ليلا والرياح معتدلة.

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الموجة الحارة الفجر العطش الطقس الصيام الارصاد

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