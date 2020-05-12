تابعة لـ "السويدي إليكتريك" توقع عقدًا لتنفيذ محطة محولات قيمته 209 مليون جنيه









وقعت شركة السويدي إلكتريك للتجارة والتوزيع إحدى شركاتها التابعة للسويدي إليكتريك (المملوكة بنسبة 99.8%) عقد بقيمة 209 مليون جينه لإنشاء محطة محولات اللاهون جهد 200/22/220 ك. ف بمحافظة الفيوم.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أنه سيتم تسليم المشروع بعد 6 أشهر من تاريخ استلام الموقع خالي من الموانع والعوائق.





وكشفت القوائم المالية المجمعة لشركة السويدى إليكتريك عن 2019، تراجع صافى الأرباح من 19.4 مليار جنيه إلى 4.16 مليار فى العام الذى سبقه رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة %9.7 إلى 46.6 مليار جنيه، مقابل 42.5 مليار جنيه فى 2018، بينما بلغ هامش صافى الربح %8.6 خلال نفس الفترة.





خلال الربع الرابع من 2019، سجلت الشركة إيرادات بقيمة 12.08 مليار جنيه مقابل 12.17 مليار، متراجعة %0.8، وهبط صافى الربح خلال الفترة المذكورة %12.4 ليسجل 1.3 مليار جنيه، مقابل 1.4 مليار الفترة المماثلة من 2018.