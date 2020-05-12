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بيسيرو: محمد صلاح ظاهرة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:33 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
أشاد المدير الفني الأسبق للأهلي جوزيه بيسيرو، بالنجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي.

وخلال قناة أون تايم سبورتس 2 قال بيسيرو: "محمد صلاح يمتلك موهبة كبيرة فهو يعتبر ظاهرة، أنا معجب به، علاقته مع كرة القدم رائعة جدا ".

وتابع بيسيرو:  " محمد صلاح لديه إمكانيات فنية يجيد استغلالها، فهو كالفنان الذي يعزف موسيقى، وأثبت أنه من أفضل لاعبي العالم".

وأكد: " صلاح قيمة كبيرة للكرة المصرية، ما حققه يعني أن مصر لديها إمكانيات عالية ولاعبين يمكنهم الاحتراف في الدوري الإنجليزي، وبالطبع ليس سهلا أن يكونوا بمستوى صلاح"

وعن فشل تجربة صلاح مع تشيلسي، قائلا "أي لاعب كرة قدم له لحظة تطور ومحمدصلاح وصل لأفضل مستوى في المواسم الأخيرة.

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