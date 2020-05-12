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فايلر يبلغ إدارة الأهلي بعدم حاجته لهذا اللاعب

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 12:00 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
الفجر الرياضي
كشفت تقارير صحفية أن نادي الأهلي استقر على رحيل مهاجمه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأفادت التقارير الصحفية بأن رينيه فايلر مدرب القلعة الحمراء أكد عدم حاجة الفريق لتواجد النجم المغربي وليد أزارو في صفوفه مما يسهل من مهمة بيعه بشكل نهائي إلى الاتفاق السعودي الذي أعرب عن رغبته في التعاقد مع أزارو على سبيل البيع النهائي.

وأكدت التقارير الصحفية أن إدارة الأهلي تسعى إلى بيع أزارو مقابل مبلغ لا يقل عن 3 ملايين دولار من أجل تحقيق أكبر استفادة مادية من الصفقة.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن عقد أزارو الحالي مع الأهلي ينتهي عقب نهاية الموسم المقبل والذي من المنتظر أن يعود في بدايته مع المارد الأحمر بعد نهاية فترة الإعارة للفريق السعودي والبالغ مدتها 6 أشهر فقط.

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