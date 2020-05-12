وزيرا الرى والتنمية المحلية يشهدان توقيع بروتوكول حماية الترع

شهد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، التوقيع على بروتوكول للتعاون بين الوزارتين بشأن توثيق التعاون بين الوحدات المحلية والأجهزة التابعة لوزارة الري بهدف تعظيم الإيرادات العامة للدولة من خلال الاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف من خلال إقامة أنشطة مختلفة على هذه الأراضي، بما يدعم خطط الدولة للتنمية.





ووقع علي البرتوكول من وزارة الري الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط في حضور عدد من قيادات الوزارتين.



وقال بيان مشترك صادر عن الوزارتين إنه انطلاقًا من الاختصاص الأصيل لوزارة الموارد المائية والرى فى الاشراف على الاملاك العامة للدولة ذات الصلة بالري والصرف وإدارتها والحفاظ عليها وكذلك الدور المنوط بها فى تطوير وإدارة منظومة الرى والصرف ومواجهه التحديات المائية التى تواجهها، وكذلك الدور الجوهرى لوزارة التنمية المحلية لتدعيم اللامركزية الادارية والمالية والاقتصادية للدولة، تم توقيع هذا البروتوكول لتوثيق سبل التعاون والتنسيق الكامل والتعاون بين الوحدات المحلية والاجهزة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى بهدف تحقيق الاهداف المرجوة والمستهدفة والرؤية العامة للدولة فى ادارة هذا المرفق الحيوى.

وأفاد الدكتور عبد العاطى أن هذا البروتوكول يهدف الى تعظيم الايرادات العامة للدولة من خلال الاستغلال الامثل للأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف من خلال اقامة انشطة مختلفة على تلك الاراضى والعمل على دفع عجلة الاستثمار والحفاظ على منافع الرى والصرف من التعديات وزيادة الانتاج واشار سيادته الى الحرص على دعم التنسيق بين الوزارتين بما يحقق الصالح العام.