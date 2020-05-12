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في اليوم العالمي للتمريض.. نانسي عجرم: "أنتم ملائكة الأرض"

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:37 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
وجهت الفنانة نانسي عجرم، رسالة شكر إلى جميع الممرضين والممرضات وذلك بمناسبة "اليوم العالمي للتمريض" من خلال نشر تغريدة جديدة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت نانسي، خلال التغريدة:"كل التقدير والاحترام والحب لكل الممرضين والممرضات، انتو وكل الطاقم الطبي ملائكة هالأرض حارسينا لتحموا حياتنا".

وجدير بالذكر أن نانسي، شاركت في حملة الدعم التي تم إطلاقه في لبنان والتي جاءت بعنوان "زفة للأبطال"، من خلال نشر مقطع فيديو لها، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وظهرت خلاله "واقفه على شرفة منزلها مع زوجها ووجهت تحية لهم".

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