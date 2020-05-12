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الجمهور يتوعد احمد زاهر بسبب "مريم البرنس" بعد مشهد تركها في الشارع: "انت لو إسرائيلي مش هتعمل كدة"

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:36 ص
احمد زاهر
احمد زاهر
تصدر اسم الفنان احمد زاهر، اليوم الثلاثاء الموافق 12/5/2020، قائمة الأكثر رواجًا عبر موقع التغريدات "تويتر"، وذلك عقب انتهاء الحلقة 18 من مسلسل "البرنس".

واستقبل الجمهور شخصية "فتحي" والتي أدى دورها الفنان احمد زاهر بكره شديد ورغبة كبيرة في الانتقام منه، وخاصةً بعد مشهد ترك مريم ابنة "رضوان البرنس" في الشارع.

وجاءت تعليقات الجمهور على احمد زاهر شخصية "فتحي" كالتالي: "أنا لو شوفت أحمد زاهر دلوقتي هاكله أكل...ده أنا كسرت الريموت الشاشة بسبب مشهد مؤثر مع البنت، حقيقي بجد انت لو إسرائيلي مش هتعمل كدة انا قربت انسي انك أحمد زاهر وان ده تمثيل والله وعايزه اقتلك، يا جماعه بجد أنا خلاص فاضلي تكه وهروح أقتل احمد زاهر، واريح الناس من شره".

وعلق غيرهم: "ربنا ينتقم من أحمد زاهر على اللي بيعمله ده والله مش فتحي لا أحمد زاهر بجد، هو أحمد زاهر عارف ان ده تمثيل طيب إنه تلاتين حلقة و خلاص هيرجع أحمد زاهر لأنه لو فضل بالشخصية دي احتمال يعمل هتلر جديد، مجرم ليش كل هذا الشر حتى الطفلة ما في رحمة، أحمد زاهر جاحد يا جدع، ربنا ياخدك يا فتحي قصدي ياعمري، إعدام فتحي البرنس بقي شيء لابد منه علشان أكتر من كده مش عارفه هعرف ابص في وش أحمد زاهر تاني ولا إيه".

أبطال مسلسل البرنس رمضان 2020
مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، سلوى عثمان، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، بدرية طلبة، رحاب الجمل، أحمد فهيم، محمد علاء، أحمد داش، ومحمد مهران.

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