سقوط عصابة سرقة مركبات التوك توك بالقاهرة

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة مركبات "التوك توك" والدراجات البخارية، بالقاهرة.





فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة قيام ثلاثة أشخاص (مقيمين بدائرة القسم) بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم، تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقة مركبات "التوك توك" والدراجات البخارية بإسلوب "توصيل الأسلاك"، وأنهم وراء إرتكاب العديد من تلك الحوادث.





وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة بأماكن ترددهم أسفرت إحداها عن ضبطهم وبمواجهتهم بما ورد بالتحريات أقروا بها وإعترفوا بارتكاب عدد 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب.





وأضافوا بتصرفهم فى الدراجات البخارية للبيع لعميلهم "سيئ النية" (سبق إتهامه فى 3 قضايا والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "سرقة بالإكراه")، وبحوزته (الدراجات البخارية المستولى عليها -بندقية خرطوش- فرد خرطوش – 23 طلقة).





وبمواجهته بما أسفر عن الضبط إعترف بتحصله على الدراجات البخارية المستولى عليها من المتهمين المضبوطين وعلمه بكونها من متحصلات وقائع سرقة، وأقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الدفاع و بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين وإتهموهم بالسرقة.





جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





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