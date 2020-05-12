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سقوط عصابة سرقة مركبات التوك توك بالقاهرة
الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:46 ص
هبة عبد الحفيظ
نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة مركبات "التوك توك" والدراجات البخارية، بالقاهرة.
فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة قيام ثلاثة أشخاص (مقيمين بدائرة القسم) بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم، تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقة مركبات "التوك توك" والدراجات البخارية بإسلوب "توصيل الأسلاك"، وأنهم وراء إرتكاب العديد من تلك الحوادث.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة بأماكن ترددهم أسفرت إحداها عن ضبطهم وبمواجهتهم بما ورد بالتحريات أقروا بها وإعترفوا بارتكاب عدد 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب.
وأضافوا بتصرفهم فى الدراجات البخارية للبيع لعميلهم "سيئ النية" (سبق إتهامه فى 3 قضايا والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "سرقة بالإكراه")، وبحوزته (الدراجات البخارية المستولى عليها -بندقية خرطوش- فرد خرطوش – 23 طلقة).
وبمواجهته بما أسفر عن الضبط إعترف بتحصله على الدراجات البخارية المستولى عليها من المتهمين المضبوطين وعلمه بكونها من متحصلات وقائع سرقة، وأقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الدفاع وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين وإتهموهم بالسرقة.
جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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وفي سياق متصل، اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط (1197) قضية تموينية متنوعة، وضبط (10609) قضية سرقة تيار كهربائى.
وتمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعد أن قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1051) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.
واستطاعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة فى مجال متابعتها للأسواق، ضبط (1197) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).
أما الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أسفرت جهود الإدارة، بضبط (10609) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، بينما نجحت لإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية)، في ضبط (338) قضية متنوعة.
واضطلعت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، في ضبط (126) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب"، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامةفى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى، من ضبط (3) قضايا متنوعة، وضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية (3) قضايا (مصنفات سمعية وبصرية).
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