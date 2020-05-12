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ضبط 3 بحوزتهم كميات من المواد المخدرة بالقاهرة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:50 ص
متهمان
متهمان
هبة عبد الحفيظ
تمكنت إدارة مكافحة المخدرات، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين، مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين، حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،550 كيلو جرام، و65 جرام من مخدر الهيروين وسلاح أبيض ومبلغ مالي و2 هاتف محمول.

كما أمكن ضبط شخص، له معلومات جنائية، حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 200 جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول. 

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


وفي سياق متصل، اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 1197 قضية تموينية متنوعة، وضبط 10609 قضية سرقة تيار كهربائي.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعد أن قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1051 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

واستطاعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في مجال متابعتها للأسواق، ضبط 1197 قضية تموينية متنوعة: غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية.

أما الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أسفرت جهود الإدارة، عن ضبط 10609 قضايا سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، بينما نجحت لإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية)، في ضبط 338 قضية متنوعة. 

وضبطت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم 126 قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحري مدين لمصلحة الضرائب".
 
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي، من ضبط 3 قضايا متنوعة.

وضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية 3 قضايا (مصنفات سمعية وبصرية).


ضبط 3 بحوزتهم كميات من المواد المخدرة بالقاهرة
ضبط 3 بحوزتهم كميات من المواد المخدرة بالقاهرة

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