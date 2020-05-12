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الأهلي يكشف حقيقة رحيل نجمه بالصيف

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 12:02 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
محمد الصو
كشف مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حقيقة العرض الذي تلقاه نجم الفريق الأول لكرة القدم، من الدوري الأنجولي، للرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وأكدت تقارير أمس، عن تلقى النادي عرضًا من جانب أول أغسطس الأنجولي، للتعاقد مع جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق، بالانتقالات الصيفية المقبلة.

ونفى النادي، ما تردد حول وجود أي عرض لانتقال الأنجولي جيرالدو دا كوستا، إلى ناديه السابق، خلال الموسم الجديد.

وأوضح النادي، أنه في حال تلقي اللاعب أي عروض سيتم دراستها بشكل جيد من قبل لجنة التخطيط وإدارة التعاقدات.

واقترب جيرالدو من الرحيل عن صفوف الفريق، بسبب عدم قناعة السويسري رينيه فايلر بإمكانياته، بالإضافة إلى احتمالية تقليل عدد الأجانب بالموسم الجديد.

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