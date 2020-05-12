Advertisements

الكويت تعلن شفاء 194 مصابا بفيروس كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:55 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، شفاء 194 مصابا بفيروس كورونا وإجمالي المتعافين يرتفع إلى 3101، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت وزارة الصحة الكويتية، سجلت في وقت سابق، حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 44.

 

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ76 ألف شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليون.

 

ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات، في غياب لقاح أوعلاج مثبت للوباء.

 

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

 

 واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفيات الكورونا كورونا الكويت الصحة الكويتية

أخبار تهمك

عاجل.. التعليم تزف بشرى سارة لـ628 مدرسة

منذ حوالي 10 ساعة

مصر تحقق نجاحا في علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يكشف كذب الإخوان.. ويؤكد: "استغلوا ابني" (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز يصدم الأهلي بقرار مفاجئ بشأن ضم نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

عاجل.. "التعليم" تحسم الجدل وتعلن رسميا موعد التقديم لرياض الأطفال

منذ حوالي 16 ساعة

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

منذ يوم

أول وفاة داخل ماسبيرو بسبب 'كورونا'

منذ ساعة و 12 دقيقة

مفاجأة.. توتنهام هوتسبور يقدم نجمه إلى برشلونة

منذ ساعة و 8 دقيقة

زيدان يحدد صفقة ريال مدريد المقبلة

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. MBC تحذر من صفحات مُزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لمسابقات ومشاريع وهمية

منذ حوالي 15 ساعة

احذروا.. هذه الكمامات لا تقي من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 34 دقيقة

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

خبير اقتصادي يكشف حقيقة انخفاض رواتب الموظفين بعد العيد

منذ يوم

موضوعات متعلقة

إثيوبيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

روسيا تسجل 1459 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 542 حالة وفاة وأكثر من ألف إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا

إنجلترا تسجل 823 وفاة جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع الوفيات والإصابات بكورونا في إسرائيل

إسرائيل تعلن وفاة أحد أكبر الحاخامات بسبب فيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:38 ص

احذروا.. هذه الكمامات لا تقي من الإصابة بكورونا (فيديو)

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

10:14 م

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

11:32 م

أول وفاة داخل ماسبيرو بسبب 'كورونا'

11:01 ص

مفاجأة.. توتنهام هوتسبور يقدم نجمه إلى برشلونة

11:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟