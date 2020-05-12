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ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم داخل مخزن بالقاهرة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:55 ص
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول عن مخزن مواد بترولية كائن بدائرة قسم شرطة المرج؛ لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وقيامه بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية "سولار مدعم" داخل تانكات بالمخزن محل عمله بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضُبط بداخل المخزن كمية من السولار المدعم بلغت (25 ألف لتر)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها كافة القطاعات بوزارة الداخلية الهادفة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ضبط مرتكبيها، والتى من بينها جرائم الإستيلاء على السلع المدعمة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وفي سياق متصل، اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط (1197) قضية تموينية متنوعة، وضبط (10609) قضية سرقة تيار كهربائى.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعد أن قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1051) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

واستطاعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة فى مجال متابعتها للأسواق، ضبط (1197) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

أما الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أسفرت جهود الإدارة، بضبط (10609) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، بينما نجحت لإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية)، في ضبط (338) قضية متنوعة. 

واضطلعت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، في ضبط (126) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب"، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامةفى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى، من ضبط (3) قضايا متنوعة، وضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية (3) قضايا (مصنفات سمعية وبصرية).

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