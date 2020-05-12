ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم داخل مخزن بالقاهرة

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول عن مخزن مواد بترولية كائن بدائرة قسم شرطة المرج؛ لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وقيامه بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية "سولار مدعم" داخل تانكات بالمخزن محل عمله بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وضُبط بداخل المخزن كمية من السولار المدعم بلغت (25 ألف لتر)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.





جاء ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها كافة القطاعات بوزارة الداخلية الهادفة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ضبط مرتكبيها، والتى من بينها جرائم الإستيلاء على السلع المدعمة و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





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