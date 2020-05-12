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لمواجهة كورونا.. برلماني يطالب شركات الاتصالات برسائل توعوية للمواطنين

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:57 ص
النائب جون طلعت
النائب جون طلعت
دينا إبراهيم
أكد جون طلعت، عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، علي ضرورة أن يكون لشركات الاتصالات في مصر تحركات توعوية أكثر في مواجهة فيروس كورونا في ضوء مساعي إعادة الحياة تدريجيا لطبيعتها بسبب تداعيات الإغلاق الجزئي السلبية على أوضاع الدولة الاقتصادية. 

وأشار طلعت في بيان له، اليوم الثلاثاء، إلي أن معركة مواجهة كورونا أصبحت وعي أكثر من أي شيئ آخر، ومن ثم الجهود الخاصة بالمواجهة لا بد أن تكون في هذا الإطار بشكل فعال، ومن باب أن شركات الاتصالات هي القادرة على الوصول لكافة المواطنين على حدة بمختلف محافظات، فمن الضروري أن يكون لها دور كبير في هذا الإطار التوعوى. 

ولفت عضو لجنة الإتصالات بمجلس النواب، إلى أن الدور التوعوي يكون في إطار سبل التعايش والعودة للحياة تدريجيا، سواء من تحقيق أعمال النظافة وخاصة غسيل اليدين بطريقة مستمرة، وتحقيق التباعد الاجتماعي وترك مسافات بين المواطنين وبعضهم البعض، مشيرا إلى أن توعية الشعب بهذه الخطوات لا بد أن تكون حاضرة بشكل مستمر من شركات الاتصالات حيث لا يوجد أي مواطن في مصر لا يحمل خط هاتف محمول ومن ثم وصول رسالة التوعية له ستكون بسهولة.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن جهود الدولة المصرية في هذا الملف ستظل الأفضل، كونها استهدفت صحة وسلامة المواطن، وفي مساعيها للعودة تدريجيا تستهدف ذلك أيضا حرصا على مستقبل الدولة المصرية وتحدياتها الكبيرة ومصلحة المواطن الذي يعمل الجميع من أجله.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 97 من المصابين بفيروس كورونا، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2172 حالة حتى أمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2655 حالة، من ضمنهم الـ 2172 متعافيا.

وأشار المتحدث، إلى تسجيل 346 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 8 حالات جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 9746 حالة من ضمنهم 2172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و533 حالة وفاة.

وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أمس الاثنين، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

وخلال الاجتماع اطمأنت الوزيرة على اتباع الأطقم الطبية الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوافر الاحتياجات الاستراتيجية الكافية من المستلزمات الوقائية الشخصية للأطقم الطبية من البدل الواقية أحادية الاستخدام و"الجوانتيات" والكمامات.

كما تابعت العمل بمنظومة الميكنة التي طبقتها الوزارة بمستشفيات العزل والتي ساهمت في ربط المستشفيات بالمعامل المركزية وهيئة الإسعاف ونزل الشباب، مما يساهم في سرعة وسهولة تداول المعلومات الخاصة بالمرضى إلكترونيًا، وتلبية احتياجات كل مستشفى أولًا بأول.

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كورونا رسائل المواطنين الفجر الاتصالات 8 وفيات

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