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أحمد الطيب: التواضع يستلزم السماحة في القول والأدب في الفعل

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:59 ص
احمد الطيب
احمد الطيب
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن التواضع هو الرفق ولين الجانب، وهو يستلزم السماحة في القول، والأدب في الفعل.

وأشار "الطيب"، خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، إلى أن التواضع ليس مذلة أو مهانة، حيث أن البعد بينه وبين هاتين الرذيلتين هو كالبعد بين المشرق والمغرب، مضيفا أن التواضع فضيلة ترتبط أشد ارتباط بعبادات أخرى كالرحمة بين العباد، والخشوع لله تعالى.

وأضاف شيخ الأزهر الشريف، أن الذل هو بذل النفس، وبيعها في سوق الشهوات والأغراض، ويتبعه بالضرورة الهوان.

وفي سياق أخر أكدت "دار الافتاء" المصرية أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) نهى المسلمين وحذرهم من التستر على المجرمين الذين يعيثون في الأرض فسادا ويهلكون الحرث والنسل ويقتلون الناس بغير حق.

وبثت وحدة "الرسوم المتحركة" بدار الإفتاء المصرية فيديو ضمن سلسلة فيديوهات الرسوم المتحركة التي بدأت دار الإفتاء في إنتاجها من أجل مواجهة الفكر المتطرف والأفكار المتشددة بطرق مبتكرة وجذابة.

ويضم مقطع الرسوم المتحركة ردًّا على من يَدْعون إلى التستر وإيواء المتطرفين والإرهابيين الذين يخططون للأعمال الإرهابية أو الهاربين الذي نفذوا عمليات قتل للأبرياء.

ورد الفيديو على دعاوى المتشددين التي يدعون فيها لمساعدة الإرهابيين بدعوى أنه إعانة على الجهاد في سبيل الله، حيث أوضحت الدار في الفيديو أن النفس الإنسانية لها حرمة كبيرة في دين الله والمساس بها يمثل عدوانًا على الناس جميعًا.

وأشار المقطع إلى أن دين الله وأحكام الشريعة الإسلامية جاءت لإقرار ورعاية الأموال والأنفس والأعراض، مشددًا على أنه يجب على المجتمع بكافة أفراده وطوائفه ومؤسساته الوقوف أمام هؤلاء البغاة الخوارج وصد عدوانهم كل حسب سلطته واستطاعته حتى لا نقع تحت وعيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لعن الله من آوى محدثًا».

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