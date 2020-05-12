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انخفاض إنتاج روسيا من النفط إلى 9.45 مليون برميل يوميا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:30 ص
بوابة الفجر
قالت مصادر مطلعة لرويترز يوم الثلاثاء إن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز انخفض إلى 9.45 مليون برميل يوميا في الفترة من أول مايو إلى الحادي عشر من نفس الشهر عقب اتفاق عالمي لخفض الإنتاج.

والانخفاض من 11.35 مليون برميل يوميا كانت روسيا تنتجها في المتوسط في أبريل ومن 9.5 مليون برميل يوميا بين الأول والخامس من مايو .

ولم ترد وزارة الطاقة الروسية حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.

وتراجع إنتاج روسيا من النفط في إطار اتفاق عالمي لخفض الإنتاج لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد الذي نال من الأنشطة الاقتصادية حول العالم وأدى لهبوط حاد في الطلب على الخام.


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