خالد مرتجي: استكمال الدوري وإلا تتويج الأهلي باللقب

صرح عضو مجلس إدارة الأهلي خالد مرتجي بأن يجب استئناف بطولة الدوري المصري، التي توقفت بعد انتشار فيروس كورونا.





وخلال مقابلة عبر قناة "اون سبورتس" قال خالد مرتجي "يجب أن يعود النشاط الكروي، فهناك دول أخرى تأثرت بالكورونا أكثر منا ومع ذلك تحركت بجدية لعودة الدوري مثل البرتغال وإنجلترا وألمانيا وإسبانيا وكذلك كوريا الجنوبيةوالمغرب وتونس ".





وتابع : "يجب اشئثناف المسابقة ثم مناقشة الإجراءات الاحترازية، لا أراها معادلة صعبة خاصة أننا نلعب في مصر بدون جماهير".





وأكد: "الأولوية للدوري لأنها مصدر الدخل للأندية، أما الكأس فهو ملك لاتحاد الكرة، كيف يتم التفكير في استئناف الكأس قبل الدوري؟ .. نسمع أمورا لا تعجبنا".





واختتم: "اذا لزم الأمر بعد عودة النشاط، فيتوج الأهلي بطلا مثل باريس سان جيرمان، في ظل ابتعاده بفارق كبير من النقاط مع تأكيدنا أننا نريد استكمال الدوري".