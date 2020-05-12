Advertisements

أسعار النفط ترتفع مدعومة بتعهد السعودية بمزيد من خفض الانتاج

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:43 ص
بوابة الفجر
 ارتفعت أسعار النفط في العقود الآجلة يوم الثلاثاء مدعومة بتعهد غير متوقع من السعودية بتعميق تخفيضات الإنتاج في يونيو للمساعدة في تقليل تخمة المعروض في الأسواق العالمية والتي تفاقمت مع انخفاض حاد في الطلب على الوقود بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 29.85 دولار للبرميل بعد أن وصلت خلال الجلسة إلى 30.11 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا أو 1.8 بالمئة إلى 24.58 دولار للبرميل بعد أن لامست 24.77 دولار للبرميل خلال الجلسة.

وقالت السعودية مساء الاثنين إنها ستزيد طوعيا تخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من أول يونيو حزيران بمقدار مليون برميل يوميا. وسيقلص ذلك انتاجها إلى 7.5 مليون برميل يوميا بما يمثل انخفاضا نسبته 40 بالمئة مقارنة بأبريل نيسان.

وقال ستيفن إينز كبير خبراء السوق العالمية في أكسي كورب ”هذا الخفض في الإنتاج يقدم تصورا ممتازا يشجع الدول الأخرى الأعضاء في أوبك+ على الالتزام، بل وعرض مزيد من الخفض الطوعي في الإنتاج وهو ما من شأنه تسريع وتيرة إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية“.

وتعهدت الإمارات والكويت بخفض إضافي للإنتاج بإجمالي 180 ألف برميل يوميا.

ومن المتوقع أن تقلل تلك المبادرات، بالتزامن مع تخفيف كبرى الاقتصادات في العالم لقيود كورونا بما يدفع لتعاف تدريجي في الطلب على الوقود، من الضغوط على الطاقة الاستيعابية لتخزين الخام.

لكن بعد ظهور بؤر تفش جديدة للوباء في دول من بينها الصين وكوريا الجنوبية، تخشى الأسواق من أن تتسبب موجة ثانية من انتشار كوفيد-19 في إعادة فرض إجراءات العزل العام.

ويقول محللون إن بيانات المخزونات التي ستصدر هذا الأسبوع ستكون حاسمة لمواصلة موجة الارتفاع الأخيرة في أسعار النفط.

أخبار تهمك

مفاجأة.. توتنهام هوتسبور يقدم نجمه إلى برشلونة

منذ ساعة و 9 دقيقة

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بيراميدز يصدم الأهلي بقرار مفاجئ بشأن ضم نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

عاجل.. MBC تحذر من صفحات مُزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لمسابقات ومشاريع وهمية

منذ حوالي 15 ساعة

زيدان يحدد صفقة ريال مدريد المقبلة

منذ ساعة و 25 دقيقة

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

منذ يوم

عاجل.. "التعليم" تحسم الجدل وتعلن رسميا موعد التقديم لرياض الأطفال

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

منذ حوالي 14 ساعة

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

منذ يوم

خبير اقتصادي يكشف حقيقة انخفاض رواتب الموظفين بعد العيد

منذ يوم

عاجل.. التعليم تزف بشرى سارة لـ628 مدرسة

منذ حوالي 10 ساعة

احذروا.. هذه الكمامات لا تقي من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 36 دقيقة

أول وفاة داخل ماسبيرو بسبب 'كورونا'

منذ ساعة و 13 دقيقة

عمرو أديب يكشف كذب الإخوان.. ويؤكد: "استغلوا ابني" (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

مصر تحقق نجاحا في علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:38 ص

احذروا.. هذه الكمامات لا تقي من الإصابة بكورونا (فيديو)

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

10:14 م

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

11:32 م

أول وفاة داخل ماسبيرو بسبب 'كورونا'

11:01 ص

مفاجأة.. توتنهام هوتسبور يقدم نجمه إلى برشلونة

11:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟