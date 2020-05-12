فريق أنجولي يخطب ود نجم الأهلي

كشفت تقارير صحفية أن نجم الأهلي ، جيرالدو دي كوستا مطلوب في أحد الأندية الإفريقية في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وذكرت صحيفة "جورنال دي أنجولا" أن نادي بريميرو دو أوجوستو الأنجولي يرغب في التعاقد مع جيرالدو دا كوستا جناح الأهلي في الصيف القادم.





وأشارت الصحيفة إلى أن نادي بريميرو دو أوجوستو يترقبون موقف جيرالدو مع الأهلي في نهاية الموسم الجاري ليحسموا موقفهم من الدخول في مفاوضات مع الأحمر.





يذكر أن النادي الأهلي كان ينوي بيع جيرالدو في نهاية الموسم الجاري نظرا لعدم حاجة الفريق لخدماته في الموسم القادم بناءا على طلبات السويسري رينيه فايلر مدرب القلعة الحمراء.



