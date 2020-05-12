الجزائر تمدد الحجر الصحي في البلاد لمدة 15 يوما إضافية

قرر رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد ، اليوم الثلاثاء، تمديد الحجر الصحي في البلاد لمدة 15 يوما إضافية إلى غاية نهاية مايو، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وسجلت وزارة الصحة الجزائرية، مساء أمس الإثنين، 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" ليرتفع الإجمالي إلى 5891 حالة.

وأعلنت الصحة الجزائرية، عن تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 507، موضحة ارتفاع إجمالي حالات الشفاء إلى 2841.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,218 مليون إصابة، بينهم أكثر من 284 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,506 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.