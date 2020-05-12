الصين تدعو إلى اليقظة ضد فيروس كورونا

دعت السلطات الصحية في الصين، اليوم الثلاثاء، إلى الحفاظ على اليقظة ضد فيروس كورونا الجديد مع ظهور مجموعات جديدة، على الرغم من أن ذروة الوباء قد مرت في البلاد حيث ظهرت لأول مرة.





وقال مي فنج، المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية في مؤتمر صحفي، إن عودة ظهور التجمعات يشير إلى أنه لا يمكن تخفيف إجراءات مكافحة الأوبئة، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف "مي"، أنه في حين تطبيع جهود الوقاية والسيطرة، فإن هذا لا يعني أنه يمكن تخفيف الإجراءات.





وحذرت السلطات الصحية في بكين، حيث لا تزال هناك 13 حالة فقط من العلاج، من الرضا عن النفس.





وقال لي هاي تشاو، رئيس لجنة الصحة في بكين، في مؤتمر صحفي: "حتى بعد أن تعافى 13 مريضا وخرجوا من المستشفى، فإن هذا لا يعني عدم وجود مخاطر بعد ذلك".





وأضاف "لي": "كان إغلاق المدينة طريقة فعالة للغاية بالنسبة لنا في التعامل مع الوباء، لكننا الآن بحاجة إلى إيجاد توازن بين الانتعاش الاقتصادي والوقاية من الوباء ومكافحته".





في الأسبوعين الماضيين، تم الإبلاغ عن حالات جديدة في سبع مقاطعات، بما في ذلك هوبي، المركز الأصلي لتفشي المرض في أواخر العام الماضي.





وأبلغت ووهان، عاصمة هوبي، يوم الإثنين، عن أول مجموعة من الإصابات بها منذ رفع الحظر عن المدينة قبل شهر.





وحتى يوم الاثنين، كان لدى البر الرئيسى للصين 115 حالة مؤكدة حاليًا، بينما كان 5470 شخصا تحت المراقبة الطبية لعلامات الإصابة بفيروسات تاجية جديدة.





مصدر القلق الرئيسي هو الحالات غير المصحوبة بأعراض - الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أي علامات سريرية للعدوى ولكن ينشرون الفيروس. عدد هذه الحالات غير معروف لأنها تظهر فقط على رادار السلطات الصحية عندما تظهر في الاختبارات.





كانت بكين من بين الأماكن القليلة في الصين التي أيدت قواعد صارمة في الفحص والاختبار والحجر الصحي. حتى أنها أوقفت جميع الرحلات الجوية الدولية من الهبوط في المدينة مباشرة.





ولكن يتعين على الصين الآن أن تحقق توازنا بين الحفاظ على درجة من الرقابة على الصحة العامة وتخفيف القيود حيث تعتبر آمنة للقيام بذلك وإعادة المجتمع والاقتصاد إلى حالة طبيعية.





سمحت الحكومة بإعادة فتح دور السينما والمتاحف وأماكن الترفيه الأخرى في جميع أنحاء البلاد تدريجيًا، وهي خطوة يرحب بها قطاع الخدمات المصابة بالفيروس.





وقالت جمعية إدارة الثقافة الصينية، إن أماكن الأداء يجب أن تحافظ على قدرتها التشغيلية عند ما لا يزيد عن 30٪.





وأضافت، أن القدرة التشغيلية لبارات الإنترنت وأماكن الترفيه يجب ألا تقل عن 50٪.



