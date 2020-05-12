Advertisements

الصين تدعو إلى اليقظة ضد فيروس كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:02 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
دعت السلطات الصحية في الصين، اليوم الثلاثاء، إلى الحفاظ على اليقظة ضد فيروس كورونا الجديد مع ظهور مجموعات جديدة، على الرغم من أن ذروة الوباء قد مرت في البلاد حيث ظهرت لأول مرة.

وقال مي فنج، المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية في مؤتمر صحفي، إن عودة ظهور التجمعات يشير إلى أنه لا يمكن تخفيف إجراءات مكافحة الأوبئة، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "مي"، أنه في حين تطبيع جهود الوقاية والسيطرة، فإن هذا لا يعني أنه يمكن تخفيف الإجراءات.

وحذرت السلطات الصحية في بكين، حيث لا تزال هناك 13 حالة فقط من العلاج، من الرضا عن النفس.

وقال لي هاي تشاو، رئيس لجنة الصحة في بكين، في مؤتمر صحفي: "حتى بعد أن تعافى 13 مريضا وخرجوا من المستشفى، فإن هذا لا يعني عدم وجود مخاطر بعد ذلك".

وأضاف "لي": "كان إغلاق المدينة طريقة فعالة للغاية بالنسبة لنا في التعامل مع الوباء، لكننا الآن بحاجة إلى إيجاد توازن بين الانتعاش الاقتصادي والوقاية من الوباء ومكافحته".

في الأسبوعين الماضيين، تم الإبلاغ عن حالات جديدة في سبع مقاطعات، بما في ذلك هوبي، المركز الأصلي لتفشي المرض في أواخر العام الماضي.

وأبلغت ووهان، عاصمة هوبي، يوم الإثنين، عن أول مجموعة من الإصابات بها منذ رفع الحظر عن المدينة قبل شهر.

وحتى يوم الاثنين، كان لدى البر الرئيسى للصين 115 حالة مؤكدة حاليًا، بينما كان 5470 شخصا تحت المراقبة الطبية لعلامات الإصابة بفيروسات تاجية جديدة.

مصدر القلق الرئيسي هو الحالات غير المصحوبة بأعراض - الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أي علامات سريرية للعدوى ولكن ينشرون الفيروس. عدد هذه الحالات غير معروف لأنها تظهر فقط على رادار السلطات الصحية عندما تظهر في الاختبارات.

كانت بكين من بين الأماكن القليلة في الصين التي أيدت قواعد صارمة في الفحص والاختبار والحجر الصحي. حتى أنها أوقفت جميع الرحلات الجوية الدولية من الهبوط في المدينة مباشرة.

ولكن يتعين على الصين الآن أن تحقق توازنا بين الحفاظ على درجة من الرقابة على الصحة العامة وتخفيف القيود حيث تعتبر آمنة للقيام بذلك وإعادة المجتمع والاقتصاد إلى حالة طبيعية.

سمحت الحكومة بإعادة فتح دور السينما والمتاحف وأماكن الترفيه الأخرى في جميع أنحاء البلاد تدريجيًا، وهي خطوة يرحب بها قطاع الخدمات المصابة بالفيروس.

وقالت جمعية إدارة الثقافة الصينية، إن أماكن الأداء يجب أن تحافظ على قدرتها التشغيلية عند ما لا يزيد عن 30٪.

وأضافت، أن القدرة التشغيلية لبارات الإنترنت وأماكن الترفيه يجب ألا تقل عن 50٪.

أعيد افتتاح شنغهاي ديزني لاند يوم الاثنين للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، لكنها قيدت عدد الزوار اليومي إلى 20٪ من السعة.

أخبار تهمك

خبير اقتصادي يكشف حقيقة انخفاض رواتب الموظفين بعد العيد

منذ يوم

عاجل.. "التعليم" تحسم الجدل وتعلن رسميا موعد التقديم لرياض الأطفال

منذ حوالي 17 ساعة

احذروا.. هذه الكمامات لا تقي من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

منذ يوم

أول وفاة داخل ماسبيرو بسبب 'كورونا'

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. التعليم تزف بشرى سارة لـ628 مدرسة

منذ حوالي 12 ساعة

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

منذ يوم

فايلر يبلغ إدارة الأهلي بعدم حاجته لهذا اللاعب

منذ أقل من ساعتين

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مصر تحقق نجاحا في علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. توتنهام هوتسبور يقدم نجمه إلى برشلونة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عمرو أديب يكشف كذب الإخوان.. ويؤكد: "استغلوا ابني" (فيديو)

منذ يوم

زيدان يحدد صفقة ريال مدريد المقبلة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

طبيب يكشف مصير "كورونا" حال تطبيق الحظر الكلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:45 ص

طبيب يكشف مصير "كورونا" حال تطبيق الحظر الكلي

احذروا.. هذه الكمامات لا تقي من الإصابة بكورونا (فيديو)

09:38 ص

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

10:14 م

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

11:32 م

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

08:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟