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عايدة رياض ضيفة "شيخ الحارة والجريئة".. الليلة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:03 م
عايدة رياض
عايدة رياض
الفجر الفني
تحل الليلة الفنانة عايدة رياض، لأول مرة ضيفة برنامج "شيخ الحارة و الجريئة" الذي تقدمة المخرجة إيناس الدغيدي على شاشة قناة "القاهرة و الناس" يوميًا خلال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة الا ربع.


وتعد عايدة، ضيفة الحلقة 19 من برنامج "شيخ الحارة و الجريئة" بعدما استضاف البرنامج خلال الحلقات الماضية مجموعة من نجوم الوسط الفني و الرياضة منهم الفنان حمو بيكا و سهير رمزي و أحمد السبكي و هشام سليم و حسن شاكوش و عصام الحضري و عبد الباسط حمودة و هشام سليم و حلمي بكر و صبري فواز.

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