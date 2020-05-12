عايدة رياض ضيفة "شيخ الحارة والجريئة".. الليلة

تحل الليلة الفنانة عايدة رياض، لأول مرة ضيفة برنامج "شيخ الحارة و الجريئة" الذي تقدمة المخرجة إيناس الدغيدي على شاشة قناة "القاهرة و الناس" يوميًا خلال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة الا ربع.









وتعد عايدة، ضيفة الحلقة 19 من برنامج "شيخ الحارة و الجريئة" بعدما استضاف البرنامج خلال الحلقات الماضية مجموعة من نجوم الوسط الفني و الرياضة منهم الفنان حمو بيكا و سهير رمزي و أحمد السبكي و هشام سليم و حسن شاكوش و عصام الحضري و عبد الباسط حمودة و هشام سليم و حلمي بكر و صبري فواز.



