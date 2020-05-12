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رشا حلمي‎ | وفاة موظفة "ماسبيرو" بعد إصابتها بفيروس كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:02 م
رشا حلمي‎
رشا حلمي‎
توفيت رشا حلمي، موظفة بقطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام، فجر اليوم الثلاثاء الموافق 12/5/2020، جراء صابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ونعاها العديد من زملائها بالهيئة عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كانت الموظفة رشا حلمي أصيبت بفيروس كورونا منذ أيام قليلة، وتم نقلها إلى مستشفى الحميات، وتولى عصام عزوز، رئيس رعاية ماسبيرو، متابعة حالتها حتى توفيت صباح اليوم أثناء علاجها.

ونعى مجلس نقابة الإعلاميين، في بيان، برئاسة الدكتور طارق سعدة، الزميلة رشا حلمي، وقال نقيب الإعلاميين: "فقدنا زميلة عزيزة كانت نموذجا ومثالا واضحا للالتزام في العمل الإعلامي، اللهم اغفر لها، وارحمها، واجعل أيام مرضها شفيعا لها.. رحم الله الزميلة رشا حلمي، وألهمنا وذويها الصبر والسلوان... إنا لله وإنا إليه راجعون".

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