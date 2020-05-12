الأهلي ينفي عودة نجمه المعار في الصيف

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كشف مسؤولو النادي الأهلي، حقيقة التفاوض مع أحمد رمضان بيكهام مدافع فريق وادى دجلة، ولاعب الفريق الأحمر السابق، والذى ترددت أنباء حول نية النادى فى استعادته مرة آخرى خلال الصيف المقبل، لتدعيم خط الدفاع.



ونفى المارد الأحمر، ما يتردد عن التفاوض مع بيكهام، وأن كل هذا الحديث عارٍ تمامًا من الصحة، ولا توجد أى مفاوضات مع اللاعب بالوقت الحالي.



وأوضح النادي الأهلي، أن فايلر لم يطلب التعاقد مع لاعب دجلة كما تردد، ولكن فى حالة طلبه التعاقد معه لتدعيم خط الدفاع، سيتم العمل على عودة اللاعب فى الموسم الجديد.



ويحق للأهلى استعادة خدمات أحمد رمضان بيكهام مقابل 5 مليون جنيه فقط، وهو الاتفاق الذى تم التوقيع عليه فى العقد الثلاثى، عندما تم الاستغناء عن خدمات اللاعب لصفوف وادى دجلة، ضمن صفقة محمد محمود، بالإضافة إلى دفع 5 مليون جنيه، مقابل استعادة بيكهام بعد موسم واحد، أى فى صيف 2020.