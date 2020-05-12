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تيانجين الصيني يعلن إفلاسه

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:14 م
تيانجين
تيانجين
كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم أن نادي تيانجين الصيني الشهير أعلن إفلاسه بعد أن تدهور به الحال في الفترة الأخيرة.

ذكرت صحيفة ذا جارديان البريطانية، أن النادي الصيني الذي سبق له التعاقد مع الإيطالي فابيو كانافارو لتدريب الفريق، كذلك لعب له كل من المهاجم البرازيلي أليكساندر باتو والبلجيكي إكسل فيستل، أشهر إفلاسه وانسحابه من الساحة.

وكان تيانجين الذي تأسس في منجوليا باسم هوهوت بينهاي عام 2006، عانى من عدم قدرته على تحمل تكاليفه منذ إلقاء القبض على مالكه السابق شو بونوي والحكم عليه بالسجن بعد ذلك، حيث أنهى الفريق الدوري الصيني في المركز الثاني من القاع العام الماضي.

وأضافت: "فريق شينزين الذي هبط للدرجة الثانية، بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز الأخير، سيعود مجدداً للدوري الممتاز ليشارك بدلا من تينهاي في موسم عام 2020، الذي تأجل انطلاقه بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقلت الصحيفة بيانا عن النادي ذكر فيه: "نظراً للوضع المالي الذي لا يمكن تحمله لم يعد النادي قادراً على القيام بأموره الطبيعية، بعد فترة من التفكير المدروس.. لم يعد لدينا خيار سوى تفكيك النادي".

وكان من المقرر انطلاق مسابقة الدوري الصيني في فبراير  الماضي، قبل أن يتم تأجيله بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويدرس الاتحاد الصيني لكرة القدم عدة خطط لاستئناف الموسم، في انتظار موافقة وزارة الرياضة الصينية لاستئناف النشاط الرياضي الاحترافي.

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