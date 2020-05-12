Advertisements
ميناء الإسكندرية: إجمالي مخزون الغلال لدينا 1.2 مليون طن رغم كورونا
الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:15 م
محمد رجب - دينا حسن
وجه الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، المختصين في الميناء بالاهتمام بصادرات وواردات المنتجات التي تؤمن الغذاء للمصريين وغيرهم ممن يستقبلون الصادرات المصرية، وكذلك المواد البترولية والطبية.
وشدد على ضرورة تيسير وتسريع عمليات الشحن والتفريغ بالميناء على مدار الأربع والعشرين ساعة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحماية من إنتشار فيروس كوفيد - 19.
وقال "شاهين": إن الميناء يشهد نشاطا، حيث يستمر تدفق السلع والبضائع عبر مينائي الإسكندرية والدخيلة اللذان يشهدان نشاطًا دون توقف وتستمر حركة السفن والشاحنات والبضائع بهما، حيث بلغ إجمالي السفن المتواجدة الميناء 69 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة 31 سفينة.
وأضاف أنه ووصلت 10 سفن، وسافرت 16 سفينة، وتواجد بالمخطاف الخارجي 29 سفينة، وبالمخطاف الداخلي سفينة واحدة تفرغ شحنة خشب تزن 24 ألف طن متري ، هذا وقد بلغ إجمالي البضائع الواردة بالميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 78 ألف طن، واجمالي البضائع الصادرة 13 ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 312 حاوية، والواردة 1260 حاوية.
من ناحيته، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الميناء: إن أهم السلع التي يجري تصديرها صادر هي الملح، واليوريا، والبطاطس، والبصل، وأهم السلع التي يجري تفريغها وارد هي المواد البترولية والغلال.
ولفت إلى أنه وصل إجمالي مخزون الغلال بالميناء 1.2 مليون طن (مليون ومائتي ألف طن) منهم 389 ألف طن قمح، هذا وتم دخول وخروج 9 آلاف شاحنة عامة من وإلى الميناء، هذا وتتبع كافة الجهات المعنية بالميناء الإجراءات الاحترازية للحماية من إنتشار فيروس كوفيد 19، كما تستمر أعمال التطهير والتعقيم للأماكن التي يتردد عليها الموظفين والعملاء.
تطورات كورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، خروج 97 من المصابين بفيروس كورونا، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2172 حالة حتى اليوم.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2655 حالة، من ضمنهم الـ 2172 متعافيا.
8 وفيات جديدة
وأشار المتحدث، إلى تسجيل 346 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 8 حالات جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 9746 حالة من ضمنهم 2172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و533 حالة وفاة.
الاجتماع الدوري لوزيرة الصحة
وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الاثنين، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.
وخلال الاجتماع اطمأنت الوزيرة على اتباع الأطقم الطبية الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوافر الاحتياجات الاستراتيجية الكافية من المستلزمات الوقائية الشخصية للأطقم الطبية من البدل الواقية أحادية الاستخدام و"الجوانتيات" والكمامات.
كما تابعت العمل بمنظومة الميكنة التي طبقتها الوزارة بمستشفيات العزل والتي ساهمت في ربط المستشفيات بالمعامل المركزية وهيئة الإسعاف ونزل الشباب، مما يساهم في سرعة وسهولة تداول المعلومات الخاصة بالمرضى إلكترونيًا، وتلبية احتياجات كل مستشفى أول بأول.
استراتيجية نقل الحالات البسيطة
وتابعت الوزيرة استراتيجية نقل الحالات البسيطة إكلينيكيًا والحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج بعد زوال الأعراض الإكلينيكية مع استمرار إيجابية تحاليلهم، من مستشفيات العزل إلى بعض الفنادق والمدن الجامعية ونزل الشباب، حيث يتم استكمال المتابعة الطبية لهم لحين تحول نتائج تحاليلهم إلى سلبية وتمام شفائهم.
وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا