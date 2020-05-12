ميناء الإسكندرية: إجمالي مخزون الغلال لدينا 1.2 مليون طن رغم كورونا

وجه الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، المختصين في الميناء بالاهتمام بصادرات وواردات المنتجات التي تؤمن الغذاء للمصريين وغيرهم ممن يستقبلون الصادرات المصرية، وكذلك المواد البترولية والطبية.





وشدد على ضرورة تيسير وتسريع عمليات الشحن والتفريغ بالميناء على مدار الأربع والعشرين ساعة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحماية من إنتشار فيروس كوفيد - 19.





وقال "شاهين": إن الميناء يشهد نشاطا، حيث يستمر تدفق السلع والبضائع عبر مينائي الإسكندرية والدخيلة اللذان يشهدان نشاطًا دون توقف وتستمر حركة السفن والشاحنات والبضائع بهما، حيث بلغ إجمالي السفن المتواجدة الميناء 69 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة 31 سفينة.





وأضاف أنه ووصلت 10 سفن، وسافرت 16 سفينة، وتواجد بالمخطاف الخارجي 29 سفينة، وبالمخطاف الداخلي سفينة واحدة تفرغ شحنة خشب تزن 24 ألف طن متري ، هذا وقد بلغ إجمالي البضائع الواردة بالميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 78 ألف طن، واجمالي البضائع الصادرة 13 ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 312 حاوية، والواردة 1260 حاوية.





من ناحيته، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الميناء: إن أهم السلع التي يجري تصديرها صادر هي الملح، واليوريا، والبطاطس، والبصل، وأهم السلع التي يجري تفريغها وارد هي المواد البترولية والغلال.





ولفت إلى أنه وصل إجمالي مخزون الغلال بالميناء 1.2 مليون طن (مليون ومائتي ألف طن) منهم 389 ألف طن قمح، هذا وتم دخول وخروج 9 آلاف شاحنة عامة من وإلى الميناء، هذا وتتبع كافة الجهات المعنية بالميناء الإجراءات الاحترازية للحماية من إنتشار فيروس كوفيد 19، كما تستمر أعمال التطهير والتعقيم للأماكن التي يتردد عليها الموظفين والعملاء.



