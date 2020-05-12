صلاح محسن يرفض العودة للأهلي

Advertisements

تمسك نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعار، حتى نهاية الموسم الجاري، بتأجيل العودة إلى صفوف المارد الأحمر، بالموسم المقبل.



ويرفض صلاح محسن مهاجم الفريق المعار إلى سموحة، فكرة العودة في الوقت الحالي خوفًا من التجميد على دكة البدلاء.



ويمتلئ مركز صلاح محسن في الأهلي بالعديد من النجوم، وهو السبب الحقيقي وراء خروجه للإعارة الحالية، بعد خروجه من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني.



ويرغب مسئولو نادي سموحة في تمديد إعاراة محسن إلى 6 شهور أخرى، حيث تنتهي إعاراته بنهاية الموسم الحالي ورغبة المدير الفني لفريق سموحة حماده صدقي فى استمرار اللاعب مع الفريق.