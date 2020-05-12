منظمة الصحة العالمية: لدينا بيانات إيجابية محتملة بشأن علاج كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن بعض العلاجات تُحد على ما يبدو من شدة أو طول مرض فيروس كورونا التنفسي وقالت، إن الجسم يركز على معرفة المزيد عن أربعة أو خمسة من الأدوية الواعدة.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن بعض العلاجات تُحد على ما يبدو من شدة أو طول مرض فيروس كورونا التنفسي وقالت، إن الجسم يركز على معرفة المزيد عن أربعة أو خمسة من الأدوية الواعدة.