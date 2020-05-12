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رئيس "حقوق النواب" يطالب "فيسبوك" بإلغاء تعيين توكل كرمان ضمن مجلس الحكماء
الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:21 م
دينا إبراهيم
طالب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، وعضو البرلمان العربي، من رئيس البرلمان العربي وأعضاء البرلمان العربي، بعقد جلسة طارئة البرلمان العربي لمناقشة جريمة إدارة "فيسبوك" النكراء باختيار توكل كرمان ضمن مجلس إدارة الحكماء.
وقال "عابد" في بيان اليوم الثلاثاء: أن توكل كرمان تأتي على رأس الخونة من الداعمين الرئيسيين لتخريب وتمزيق الدول العربية خلال ما كان يسمى ثورات الربيع العربي، وهي السبب فى كل ما يحدث داخل اليمن من عمليات ارهابية وإجرامية ووجود للمليشيات المسلحة داخل اليمن.
وأضاف أن اتخاذ المسئولين عن إدارة "فيسبوك" باختيار هذه الشخصية التي كانت سببا في دمار اليمن وكانت تشجع الإرهاب داخل الدول العربية أدى إلى استياء وغضب شديدين لدى الرأي العام العربي.
وطالب "عابد" البرلمان العربي بإصدار قرارات بوقف تعامل الدول العربية مع "فيسبوك" ومنع بث إعلانات عبر "فيسبوك" ووقف استخدامه عربيا ودوليا لمدة أسبوع ردا على قراره باختيار توكل كرمان ضمن مجلس الحكماء.
كما طالب "عابد" مسئولي "فيسبوك" بالتراجع الفوري عن هذا القرار الذي تسبب في سخط عربي وإقليمي ودولي، مشيرًا أن توكل كرمان يجب محاكمتها امام المحكمة الجنائية الدولية بدلا من اتخاذ هذا القرار السيء.
تطورات كورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، خروج 97 من المصابين بفيروس كورونا، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2172 حالة حتى اليوم.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2655 حالة، من ضمنهم الـ 2172 متعافيا.
8 وفيات جديدة
وأشار المتحدث، إلى تسجيل 346 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 8 حالات جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 9746 حالة من ضمنهم 2172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و533 حالة وفاة.
الاجتماع الدوري لوزيرة الصحة
وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الاثنين، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.
وخلال الاجتماع اطمأنت الوزيرة على اتباع الأطقم الطبية الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوافر الاحتياجات الاستراتيجية الكافية من المستلزمات الوقائية الشخصية للأطقم الطبية من البدل الواقية أحادية الاستخدام و"الجوانتيات" والكمامات.
كما تابعت العمل بمنظومة الميكنة التي طبقتها الوزارة بمستشفيات العزل والتي ساهمت في ربط المستشفيات بالمعامل المركزية وهيئة الإسعاف ونزل الشباب، مما يساهم في سرعة وسهولة تداول المعلومات الخاصة بالمرضى إلكترونيًا، وتلبية احتياجات كل مستشفى أول بأول.
استراتيجية نقل الحالات البسيطة
وتابعت الوزيرة استراتيجية نقل الحالات البسيطة إكلينيكيًا والحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج بعد زوال الأعراض الإكلينيكية مع استمرار إيجابية تحاليلهم، من مستشفيات العزل إلى بعض الفنادق والمدن الجامعية ونزل الشباب، حيث يتم استكمال المتابعة الطبية لهم لحين تحول نتائج تحاليلهم إلى سلبية وتمام شفائهم.
وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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