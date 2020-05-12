رئيس "حقوق النواب" يطالب "فيسبوك" بإلغاء تعيين توكل كرمان ضمن مجلس الحكماء

طالب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، وعضو البرلمان العربي، من رئيس البرلمان العربي وأعضاء البرلمان العربي، بعقد جلسة طارئة البرلمان العربي لمناقشة جريمة إدارة "فيسبوك" النكراء باختيار توكل كرمان ضمن مجلس إدارة الحكماء.





وقال "عابد" في بيان اليوم الثلاثاء: أن توكل كرمان تأتي على رأس الخونة من الداعمين الرئيسيين لتخريب وتمزيق الدول العربية خلال ما كان يسمى ثورات الربيع العربي، وهي السبب فى كل ما يحدث داخل اليمن من عمليات ارهابية وإجرامية ووجود للمليشيات المسلحة داخل اليمن.





وأضاف أن اتخاذ المسئولين عن إدارة "فيسبوك" باختيار هذه الشخصية التي كانت سببا في دمار اليمن وكانت تشجع الإرهاب داخل الدول العربية أدى إلى استياء وغضب شديدين لدى الرأي العام العربي.





وطالب "عابد" البرلمان العربي بإصدار قرارات بوقف تعامل الدول العربية مع "فيسبوك" ومنع بث إعلانات عبر "فيسبوك" ووقف استخدامه عربيا ودوليا لمدة أسبوع ردا على قراره باختيار توكل كرمان ضمن مجلس الحكماء.





كما طالب "عابد" مسئولي "فيسبوك" بالتراجع الفوري عن هذا القرار الذي تسبب في سخط عربي وإقليمي ودولي، مشيرًا أن توكل كرمان يجب محاكمتها امام المحكمة الجنائية الدولية بدلا من اتخاذ هذا القرار السيء.



