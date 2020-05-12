تصريحات وزير الرياضة السابق تخالف القانون

سيطرت حالة من التعجب على مجالس إدارات الاتحادات من التصريحات التي أطلقها المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق والتي دعا فيها لإقامة انتخابات اتحاد الكرة لمدة أربع سنوات وعدم تنفيذ نصوص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الذي صدر خلال توليه مهام وزارة الشباب والرياضة.





شهدت اتصالات مسئولي الاتحادات حديث عن مخالفة القانون الواضح رغم أنه وزير سابق ويعرف مدى قوة القانون، خاصة في المادة الثالثة من قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ والتي تركت للجمعيات العمومية للأندية والاتحادات وضع لائحة النظام الأساسي تتضمن اسم الهيئة وشروط العضوية وأنواعها وحقوق الأعضاء وواجباتهم وطريقة تشكيل مجلس الإدارة وقواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وإلى غير ذلك.





وتخالف تصريحات الوزير السابق نص المادة ٢١ من القانون والتي حددت قاعدة عامة لمدة مجالس الإدارات للأندية والاتحادات وهي أربع سنوات من تاريخ الانتخاب ثم خصت الاتحادات بمدة خاصة منها في الفقرة الثانية من ذات المادة وهي مدة أربع سنوات أو حتي نهاية الدورة الأولمبية، وإذا ما حدث ما يحول دون اكتمال المجلس لدورته التي بدأت منذ انتخابه بعد توفيق الأوضاع فإن المجلس الجديد للاتحاد يكمل الفترة المتبقية من الأربع سنوات التي بدأت منذ توفيق الأوضاع في عام ٢٠١٧ .











