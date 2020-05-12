18 مايو.. إجراء القرعة العلنية للقرض الحسن بمهندسين الإسكندرية  



وأضاف أنه يبلغ عدد المستفيدين من القرض الحسن هذا العام 140 مهندس بقيمة مليون جنيه وذلك بواقع 60 مهندس سيحصل على قرض 10 آلاف جنيه و80 مهندس سيحصل على قرض 5 آلاف جنيه.



كما أكد مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية أنه لأول مرة تم رفع عدد المستفيدين من القرض الحسن هذا العام ورفع قيمه القرض لمساهمة شباب المهندسين والأسر المعيلة، مشيرا إلى أن التقديم من خلال الشئون القانونية فى النقابة بمقرها فى الشاطبى فى موعد أقصاه 16 مايو.



في سياق أخر، واصلت أحياء الإسكندرية مواجهة البناء المخالف، بكافة أشكاله، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة والقضاء على المخالفات وعدم السماح لأى مقاول بالبناء بدون ترخيص.



وأشار مركز ومدينة برج العرب برئاسة المهندسة جيهان مسعود، فى بيان له اليوم،أنه تم شن حملة للتصدى لظاهرة التعدى على أملاك الدولة حيث اسفرت الحملة عن،إزالة سور على مساحة1000 م٢ بنجع الأفراد بحرى،إزالة سور على مساحة 300م2بنجع الأفراد بحرى،إزالة سور على مساحة 400 م2بنجع الأفراد بحرى،إزالة سور على مساحة 200 م2بنجع الأفراد بحرى،ذلك بحضور رئيس لجنة الإزالات وأعضاء اللجنة.



وأطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.



وحذر محافظ الإسكندرية، بعدم التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورا،مشددا أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وأشار المحافظ إلى أن تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع يأتي لتنفيذ الإزالات للمخالفات الفورية، وإيقاف أي أعمال للبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة، وإزالة الإشغالات والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة في المخالفات. موضحا أن المحافظة ستقوم بتكثيف حملات الإزالة الفورية للمباني لتحقيق الإنضباط السريع تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.



أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى، عن استمرار تلقى طلبات القرض الحسن لأعضاء الجمعية العمومية حتى 16 مايو الجارى على تقام القرعة يوم 18 مايو وسيتم إعلانها على عن طريق البث المباشر علي صفحة النقابة الرسمية علي موقع الفيس بوك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال بيان نقابة المهندسين بالإسكندرية اليوم، أن القرض الحسن يهدف إلى المساهمة الاجتماعية للمهندس بتقديم مبلغ 10 آلاف جنيه للمهندس الذى يعول و5 آلاف جنيه للمهندس الذي لا يعول علي ان يتم سداد قيمة القرض علي عشرين شهرا بدون فوائد.