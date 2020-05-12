انخفاض الناتج الاقتصادي الألماني بنسبة 25%

قال بنك التنمية الحكومي "كيه.إف.دبليو" اليوم إن الناتج الاقتصادي الألماني انخفض بنحو 25 في المائة لعدة أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا، مضيفا أن النشاط بلغ أدنى مستوياته على الأرجح في أبريل إذا جرى تجنب موجة ثانية.









وقال كيه.إف.دبليو إنه مع تخفيف العديد من القيود، فإن الاقتصاد سيعود إلى طبيعته جزئيا بحلول الصيف على الأقل، مضيفا أن ذلك سيتمخض عن نمو قوي جدا في الربع الثالث.









وقال كيه.إف.دبليو إنه يتوقع انكماش الاقتصاد 6 في المائة في العام الجاري قبل أن ينمو بنسبة 5 في المائة في العام القادم. وتلك التوقعات مماثلة بشدة لما قدمته الحكومة الألمانية في نهاية أبريل لانكماش 6.3 في المائة في العام الجاري ونمو 5.2 في المائة في العام القادم.







